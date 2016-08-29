В Баку состоялась презентация миниатюрных книг об Узбекистане

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация миниатюрной книги об Узбекистане.

Как сообщает Report, презентация приурочена ко Дню независимости Узбекистана.

Выступая посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев отметил, что за годы своей независимости страна проделала большой путь, достигнуты важные стратегические цели. Ш.Файзиев также рассказал об "узбекской модели" реформирования, получившей признание международного сообщества.

Говоря о книге, посол сказал, что обозначенные факты нашли свое отражение в этих миниатюрных книгах, которые называются "Президент Ислам Керимов", "Основы независимости", "Узбекистан". Ш.Файзиев выразил уверенность, что эти миниатюрные книги станут еще одним мощным мостом между странами, напоминающими о дружественных отношениях между двумя братскими странами.

Отметим, что книги изданы в Азербайджане тиражом 100 копий при содействии посольства Узбекистана в Азербайджане. Размер книги 50х55 мм. Книги напечатаны на двух языках - русском и английском. Книги будут выставлены в качестве экземпляров в Музее миниатюрной книги в Баку.