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В Баку состоялась презентация книги хорватского дипломата

В Баку состоялась презентация книги хорватского дипломата Сегодня в Баку состоялась презентация книги "Зефир", автором которой является посол Хорватии в Иране и поэт Драго Штамбук.
Внешняя политика
24 января 2023 г. 20:17
В Баку состоялась презентация книги хорватского дипломата

Сегодня в Баку состоялась презентация книги "Зефир", автором которой является посол Хорватии в Иране и поэт Драго Штамбук.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, депутаты, представители СМИ и общественные деятели.

“Сегодня проходит презентация книги, которая была переведена с хорватского на азербайджанский язык. Это событие является в какой-то степени историческим этапом в азербайджано-хорватских отношениях", - сказал посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич, выступая на открытии мероприятия.

По словам Зебича, сначала книга была переведена на персидский, а далее на азербайджанский. По его словам, Драго Штамбук является видным общественным деятелем Хорватии.

"Книга называется "Зефир" в честь дочери автора. Драго Штамбук является членом хорватской академии наук, а также видным поэтом и врачом. Его книги были переведены на 15 языков, включая азербайджанский", - сказал он.

В заключение посол подчеркнул, что на данный момент ведутся работы для обеспечения прямого перевода книг с хорватского языка на азербайджанский и наоборот.

В ходе презентации были озвучены отрывки из книги на английском, азербайджанском и хорватском языках.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda xorvat diplomatın kitabının təqdimatı olub
Версия на английском языке Book by Croatian diplomat presented in Baku

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