​В Баку состоялась презентация книги "Discover Azerbaijan"

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась презентация изданной в британском издательстве Senate книги "Открой для себя Азербайджан: Издание Баку-2015" (Discover Azerbaijan: Baku 2015 Edition).

Как сообщает Report, выступивший на презентации президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, напомнив слова главы государства Ильхама Алиева о результатах первых Европейских игр, ставших историческим событием для Азербайджана и всех европейских стран, подчеркнул успехи Азербайджана во всех сферах.

Он отметил, что нефтяники внесли большой вклад в этот грандиозный спортивный праздник, продемонстрировавший всему миру, что Азербайджан является спортивной страной. Он подчеркнул, что SOCAR в качестве генерального спонсора первых Европейских игр принял участие в строительстве спортивных сооружений, работах по благоустройству города Баку.

"Самый большой наш вклад - строительство Бакинского Олимпийского стадиона, который был признан авторитетными международными экспертами самым лучшим проектом 2015 года в категории спортивных сооружений в мире", - сказал Р.Абдуллаев.

Президент SOCAR рассказал о победах наших спортсменов на первых Европейских играх, роли представителей спортивного клуба "Нефтчи" в этих успехах. Он высоко оценил решения о проведении в Азербайджане соревнований Гран-при Формулы-1, 47-й Международной шахматной олимпиады, Исламских игр солидарности-2017, четырех матчей финальной стадии Чемпионата Европы по футболу - 2020, отметив, что это результат продуманного политического курса президента Ильхама Алиева.