В Баку состоялась презентация двух книг, посвященных Низами Гянджеви

В рамках VIII Бакинского глобального форума состоялась презентация двух книг, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

В рамках VIII Бакинского глобального форума состоялась презентация двух книг, посвященных творчеству великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Как передает Report, были презентованы издания “Семь красавиц Низами Гянджеви и другие эссе о литературе” сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Вайры Вике-Фрейберги, а также “Низами Гянджеви: Поэт и мудрец” сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина.

Выступая с речью Вайра Вике-Фрейберга отметила, что рада представить книгу в таком прекрасном городе как Баку и с нетерпением ждет открытия VIII Бакинского глобального форума, в ходе которого будут обсуждены очень важные вопросы.

Автор книги рассказала, что посвятила ее великому поэту Гянджеви, а в частности его бессмертной поэме "Семь красавиц".

Значимость творчества Низами Гянджеви для мировой литературы подчеркнул и автор второй книги Исмаил Серагельдин.

Он заявил, что несмотря на пандемию благодаря современным технологиям сегодня даже те, кто не смогли приехать, смогут поделиться своим мнением и принять участие в обсуждениях в рамках Бакинского глобального форума. И.Серагельдин отметил важность проведения подобного мероприятия в такое непростое для всего мира время.

Президент Фонда по правам человека Роберта Ф.Кеннеди Керри Кеннеди в своем видеообращении отметила, что ранее имела честь посетить Баку для участия в Глобальном форуме и редко где в другой стране видела мероприятие подобного масштаба и важности, на котором поднимаются наиболее актуальные и важные темы. Она отметила, что мир постепенно переходит в постпандемический период. В частности, она также подчеркнула необходимость равного распределения вакцин по всему миру.

В своем выступлении Керри Кеннеди также затронула проблему изменения климата. Так, по ее словам, все страны должны работать над тем, чтобы остановить глобальные климатические изменения. Она отметила, что необходим переход к чистой энергетике.