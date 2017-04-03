В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана

© Azertag.az

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ 3 апреля состоялась церемония официальной встречи президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Казахстана.

Прозвучали государственные гимны Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев и президент Нурсултан Назарбаев обошли строй почетного караула.

Президент Казахстана поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Нурсултану Назарбаеву, члены делегации Казахстана – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Казахстана сфотографировались для официального фото.