В Баку состоялась международная конференция в рамках "Года Конституции и суверенитета"

В Баку состоялась международная конференция на тему "Конституционные основы и исторические аспекты права на национальную идентичность", организовано в рамках Года Конституции и суверенитета.

В Баку состоялась международная конференция на тему "Конституционные основы и исторические аспекты права на национальную идентичность", организовано в рамках Года Конституции и суверенитета.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева, ректор Академии государственного управления при президенте Азербайджана, академик Урхан Алекберов, член правления Международного комитета османских исследований, ученый-тюрколог Ильбер Ортайлы, проректор по международным связям Азербайджанского государственного педагогического университета Махира Гусейнова, доктор исторических наук, профессор Солмаз Рустамова-Тогиди.

На международной конференции были представлены доклады на темы "Путь к независимости: в контексте отношений тюркского мира и Азербайджана", "Насильственное изгнание западных азербайджанцев и стратегические цели армянского государства" и "История признания права азербайджанцев на национальную идентичность: от национальной идентичности к конституционному праву", проведены обсуждения по этим темам.

После конференции был организован специальный семинар для студентов Академии государственного управления с участием Ильбера Ортайлы.

Фото: Мухаммед Агаев