В Баку состоялась конференция стран МИКТА

В Университете АДА состоялась конференция ассоциации МИКТА (Мексика, Индонезия, Корея, Турция и Авcтралия).

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики в Азербайджане, дипломаты представили общую информацию о деятельности МИКТА, перспективах и связях организации с Азербайджаном.

Выступая на конференции, посол Мексики Родриго Лабардини отметил основные стремления своей страны в рамках этой платформы сотрудничества, подчеркнув важность диалога, продвижения экономических, торговых и туристических связей, а также стабильного развития сотрудничества для решения глобальных природных проблем, образования и доступа к интернет-ресурсам.

Также посол Лабардини представил некоторые статистические данные отношений участников МИКТА с Азербайджаном. В этой связи, дипломат отметил, что двусторонняя торговля между Мексикой и Азербайджаном выросла на 320% за 2013-2018 гг.

Фундаментальной целью МИКТА является укрепление двусторонних связей между ее членами, а также углубление сотрудничества и координация по глобальным вопросам, представляющим общий интерес.