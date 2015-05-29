Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоялась конференция "Исламское единство и мир, далекий от насилия, в глазах имама Хомейни", приуроченная к 26-й годовщине смерти предводителя Исламской революции в Иране имама Рухоллы Хомейни.

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном Культурным центром посольства Ирана в Азербайджане, участвовал посол Мохсен Пак Айин, руководитель Культурного центра посольства Ирана Ибрагим Ибрагими, религиозные и общественные деятели Азербайджана.

Вначале был показан видеоролик о последних годах жизни имама Хомейни.

Выступивший затем на мероприятии И.Ибрагими сказал, что, несмотря на смерть имама Хомейни, память о нем все еще живет в сердцах иранцев.

В свою очередь, посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин поделился своим мнением относительно тезисов, выдвинутых имамом Хомейни по поводу противостояния насилию, войнам.

Посол подверг критике политику США, вследствие которой сегодня мир погряз в войнах, а такие террористические организации как "Исламское государство", по его словам, были созданы Западом. В этом плане он отметил направленную на поддержание мира политику имама Хомейни: "Основным положением этой политики было поддержание дружеских отношений с соседями".

В конце была зачитана молитва в память об имаме Хомейни.