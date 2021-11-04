В Баку объявлены лауреаты международной премии Низами Гянджеви

В рамках VIII Бакинского Глобального форума состоялась церемония вручение международной премии Низами Гянджави награждение Низами Гянджеви 2021 года

В рамках VIII Бакинского Глобального форума состоялась церемония вручения международной премии Низами Гянджеви за 2021 год.

Как передает Report, что в этом году премия присуждена генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу и Генеральному директору отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой, которые также выступили на форуме в видеоформате.

Сегодня в Баку начал работу VIII Бакинский глобальный форум Международного центра Низами Гянджеви.

В форуме принимают участие делегаты более чем из 40 стран - бывшие главы государств и правительств, политики, политологи, эксперты, общественные деятели, руководители и представители международных и неправительственных организаций.

В рамках форума, который продлится до 6 ноября, состоятся 11 панельных заседаний.