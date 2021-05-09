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В Баку состоялась церемония возложения цветов к Монументу памяти "1941-1945 годы"

В Баку состоялась церемония возложения цветов к Монументу памяти "1941-1945 годы" В церемонии приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджане – Русского дома в Баку (РИКЦ).
Внешняя политика
9 мая 2021 г. 10:21
В Баку состоялась церемония возложения цветов к Монументу памяти 1941-1945 годы

В преддверии 9 мая - Дня Победы над фашизмом в Баку состоялась церемония возложения цветов к Монументу памяти "1941-1945 годы", Памятнику Рихарду Зорге, Памятнику Ази Аланову, Памятнику Мехти Гусейнзаде, Памятнику Габибулле Гусейнову, Памятнику Кафуру Мамедову.

Как передает Report, в церемонии приняли участие сотрудники представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике – Русского дома в Баку (РИКЦ).

Как известно, народ Азербайджана внёс весьма значимый вклад в эту победу как на фронте, так и в тылу. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана ушли на фронт, более половины из них погибли и пропали без вести на полях сражений. За храбрость, проявленную в годы войны, 123 гражданина Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, а более 170 тысяч солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями.

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