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    В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Турции

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Баку сегодня состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

    Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

    Президент Турции приветствовал азербайджанских солдат.

    Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана. 

    Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

    Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.

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