В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Турции

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Баку сегодня состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.
Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Президент Турции приветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.
News DepartmentАвтор новости
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