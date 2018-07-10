В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Турции

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Баку сегодня состоялась церемония официальной встречи прибывшего с официальным визитом в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции приветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджанской Республики были представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены турецкой делегации – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Президенты Азербайджана и Турции сфотографировались для официального фото.