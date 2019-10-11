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В Баку состоится заседание совместного комитета Азербайджан-ЕС по упрощению визового режима

В Баку состоится заседание совместного комитета

В Баку  состоится очередное заседание совместного комитета Азербайджан-ЕС по упрощению визового режима. Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, заседание намечено на ноябрь.

Напомним, в сентябре Азербайджан и ЕС провели заседание совместного комитета по реадмиссии.

29 ноября 2013 года Европейский союз и Азербайджан подписали соглашение об упрощении визового режима в рамках саммита стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство" в Вильнюсе. 28 февраля 2014 года ЕС и Азербайджан подписали соглашение о реадмиссии.

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