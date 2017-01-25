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    В Баку состоится заседание подкомитета по вопросам энергетики, транспорта и окружающей среды Азербайджан-ЕС

    Делегацию ЕС возглавит глава отдела по двусторонним отношениям со странами Восточного партнерства Дирк Шубель

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 26-27 января в Баку состоится очередное заседание подкомитета по вопросам энергетики, транспорта и окружающей среды Азербайджан-ЕС. Как сообщили Report в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане, делегацию ЕС  на заседании возглавит глава отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

    В ходе заседания  Азербайджан и ЕС обсудят сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, в том числе проект Южного газового коридора, а также ряд региональных транспортных проектов. 

    Отметим, ранее данное заседание планировалось провести в Баку в середине декабря. 

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