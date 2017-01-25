В Баку состоится заседание подкомитета по вопросам энергетики, транспорта и окружающей среды Азербайджан-ЕС

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 26-27 января в Баку состоится очередное заседание подкомитета по вопросам энергетики, транспорта и окружающей среды Азербайджан-ЕС. Как сообщили Report в пресс-службе представительства ЕС в Азербайджане, делегацию ЕС на заседании возглавит глава отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

В ходе заседания Азербайджан и ЕС обсудят сотрудничество в сфере энергетики, транспорта, в том числе проект Южного газового коридора, а также ряд региональных транспортных проектов.

Отметим, ранее данное заседание планировалось провести в Баку в середине декабря.