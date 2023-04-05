В Баку состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан

А Баку состоится межправительственное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджана и Казахстана

В ближайшее время в Баку состоится очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил на заседании торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку.

Он отметил, что для участия на заседании в Баку прибудет заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

Помимо этого, в ближайшее время также ожидается проведение заседания делового совета двух стран.