В Баку состоится заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан

В ближайшее время в Баку состоится очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.
Как передает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов заявил на заседании торгово-экономической миссии казахстанских товаропроизводителей в Баку.
Он отметил, что для участия на заседании в Баку прибудет заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.
Помимо этого, в ближайшее время также ожидается проведение заседания делового совета двух стран.