В Баку состоится заседание Межгосударственного Совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 2-3 октября в Баку состоится XXX заседание Межгосударственного Совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

Как сообщает Report cо ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в ходе заседания будет избран Председатель Совета на очередной срок.

Затем участники заседания подведут итоги своей деятельности в 2016–2017 годах, наметят меры по совершенствованию сотрудничества и план-график контрольных проверок взаимного оповещения государств – участников СНГ о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Члены Совета обсудят вопрос о совершенствовании договорно-правовой базы сотрудничества стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.