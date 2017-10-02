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    В Баку состоится заседание Межгосударственного Совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера

    Будет обсужден вопрос о совершенствовании договорно-правовой базы сотрудничества стран СНГ в области предупреждения и ликвидации ЧС

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 2-3 октября в Баку состоится XXX заседание Межгосударственного Совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера.

    Как сообщает Report cо ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, в ходе заседания будет избран Председатель Совета на очередной срок. 

    Затем участники заседания подведут итоги своей деятельности в 2016–2017 годах, наметят меры по совершенствованию сотрудничества и план-график контрольных проверок взаимного оповещения государств – участников СНГ о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

    Члены Совета обсудят вопрос о совершенствовании договорно-правовой базы сотрудничества стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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