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В Баку состоится заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии 

В Баку состоится заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии  В рамках 9-й Министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Гурейши.
Внешняя политика
30 марта 2021 г. 17:01
В Баку состоится заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии 
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В рамках 9-й Министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Гурейши.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На повестке встречи были вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе перспективы сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и пакистанскими компаниями, а также вопросы сотрудничества в области гражданской авиации.

Подчеркнув важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономической сфере, стороны упомянули о предстоящем заседании межправительственной торгово-экономической комиссии в Баку.

Министры также отметили важность развития межпарламентских связей.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке Baku to host meeting of Azerbaijani-Pakistani Intergovernmental Commission
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Pakistan hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək

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