В Баку состоится заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии

В рамках 9-й Министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Гурейши.

В рамках 9-й Министерской конференции "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Душанбе состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Гурейши.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На повестке встречи были вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе перспективы сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и пакистанскими компаниями, а также вопросы сотрудничества в области гражданской авиации.

Подчеркнув важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономической сфере, стороны упомянули о предстоящем заседании межправительственной торгово-экономической комиссии в Баку.

Министры также отметили важность развития межпарламентских связей.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.