В Баку состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Словении

Заместитель министра Европы и иностранных дел Словении Марко Штуцин в ближайшие дни встретится с замглавы МИД Азербайджана Фаризом Рзаевым в Баку.
Об этом сказал турецкому бюро Report находящийся в Баку посол-нерезидент Словении в Азербайджане Горазд Ренчел.
По его словам, делегация во главе с Марко Штуцином будет находиться с визитом в Азербайджане с 9 по 11 февраля.
"Штуцин встретится с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым для двусторонних политических консультаций. Стороны в частности обсудят пути углубления экономических связей и вопросы региональной повестки", - сказал он.