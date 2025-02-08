В Баку состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Словении

Госсекретарь Министерства Европы и иностранных дел Словении Марко Штуцин в ближайшие дни встретится с замглавы МИД Азербайджана Фаризом Рзаевым в Баку.

Заместитель министра Европы и иностранных дел Словении Марко Штуцин в ближайшие дни встретится с замглавы МИД Азербайджана Фаризом Рзаевым в Баку.

Об этом сказал турецкому бюро Report находящийся в Баку посол-нерезидент Словении в Азербайджане Горазд Ренчел.

По его словам, делегация во главе с Марко Штуцином будет находиться с визитом в Азербайджане с 9 по 11 февраля.

"Штуцин встретится с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым для двусторонних политических консультаций. Стороны в частности обсудят пути углубления экономических связей и вопросы региональной повестки", - сказал он.