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В Баку состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Словении

В Баку состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Словении Госсекретарь Министерства Европы и иностранных дел Словении Марко Штуцин в ближайшие дни встретится с замглавы МИД Азербайджана Фаризом Рзаевым в Баку.
Внешняя политика
8 февраля 2025 г. 14:48
В Баку состоится встреча заместителей министров иностранных дел Азербайджана и Словении

Заместитель министра Европы и иностранных дел Словении Марко Штуцин в ближайшие дни встретится с замглавы МИД Азербайджана Фаризом Рзаевым в Баку.

Об этом сказал турецкому бюро Report находящийся в Баку посол-нерезидент Словении в Азербайджане Горазд Ренчел.

По его словам, делегация во главе с Марко Штуцином будет находиться с визитом в Азербайджане с 9 по 11 февраля.

"Штуцин встретится с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Фаризом Рзаевым для двусторонних политических консультаций. Стороны в частности обсудят пути углубления экономических связей и вопросы региональной повестки", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan və Sloveniyanın xarici işlər nazirləri müavinlərinin görüşü olacaq

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