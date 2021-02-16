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В Баку состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

В Баку состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани посетит Азербайджан 18 февраля.
Внешняя политика
16 февраля 2021 г. 16:35
В Баку состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани посетит Азербайджан 18 февраля.

Как сообщает Report, он примет участие в девятой встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в трехстороннем формате в Баку.

В рамках визита Д.Залкалиани также проведет встречи один на один с азербайджанскими и турецкими коллегами – Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Отметим, что последняя встреча министров иностранных дел в этом формате состоялась в Тбилиси в декабре 2019 года. Главы МИД договорились о проведении очередной встречи в Баку.

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Версия на английском языке Baku to host trilateral meeting of Azerbaijani, Georgian and Turkish FMs
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə XİN başçılarının üçtərəfli görüşü keçiriləcək

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