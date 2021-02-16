В Баку состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани посетит Азербайджан 18 февраля.

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани посетит Азербайджан 18 февраля.

Как сообщает Report, он примет участие в девятой встрече глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в трехстороннем формате в Баку.

В рамках визита Д.Залкалиани также проведет встречи один на один с азербайджанскими и турецкими коллегами – Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Отметим, что последняя встреча министров иностранных дел в этом формате состоялась в Тбилиси в декабре 2019 года. Главы МИД договорились о проведении очередной встречи в Баку.