В Баку состоится первый диалог по безопасности Азербайджан-ЕС

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Европейский Союз проведут первый диалог по безопасности.

Об этом Report заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас.

Дипломат отметил, что встреча пройдет в Баку 29-30 октября. Делегацию от Евросоюза возглавит заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард.

"Пока мы на стадии согласования тематики. Это будут обширные консультации, включающие самые разные вопросы в сфере безопасности", - отметил посол.

Ранее в министерстве иностранных дел страны заявили о создании механизма диалога по вопросам безопасности и энергетики между Европейским Союзом и Азербайджаном.