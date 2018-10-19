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    В Баку состоится первый диалог по безопасности Азербайджан-ЕС

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Европейский Союз проведут первый диалог по безопасности.

    Об этом Report заявил  глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас.

    Дипломат отметил, что встреча пройдет в Баку  29-30 октября. Делегацию от Евросоюза возглавит заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллард. 

    "Пока мы на стадии согласования тематики. Это будут обширные консультации, включающие самые разные вопросы в сфере безопасности", - отметил посол.

    Ранее в министерстве иностранных дел страны заявили о создании механизма диалога по вопросам безопасности и энергетики между Европейским Союзом и Азербайджаном.

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