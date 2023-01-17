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В Баку состоится парламентская конференция прикаспийских стран

В Баку состоится парламентская конференция прикаспийских стран В Баку планируется провести парламентскую конференцию прикаспийских государств
Внешняя политика
17 января 2023 г. 15:39
В Баку состоится парламентская конференция прикаспийских стран

В Баку планируется провести парламентскую конференцию прикаспийских государств.

Как передает Report со ссылкой на сайт Государственной думы России, об этом сказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии.

"Вместе с коллегами из Азербайджана планируем проведение в Баку парламентской конференции прикаспийских государств", - отметил Володин.

По его словам, в апреле Госдума также проведет конференцию по безопасности и региональному сотрудничеству с участием Китая, Ирана, Турции, Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Xəzəryanı dövlətlərin parlament konfransı keçiriləcək

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