Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится круглый стол на тему "Вызовы региональной безопасности - взгляд с берегов Каспийского и Черного морей".

Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, мероприятие пройдет в Университете АДА и будет приурочено к окончанию мандата посольства Румынии в Азербайджане в качестве контактного посольства НАТО.

На мероприятии примут участие послы Румынии и Венгрии Дан Янку и Имре Ласлоцки, а также глава контактного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью.