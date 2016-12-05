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    В Баку состоится круглый стол на тему "Вызовы региональной безопасности"

    Мероприятие приурочено к окончанию мандата посольства Румынии в Азербайджане в качестве контактного посольства НАТО

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоится круглый стол на тему "Вызовы региональной безопасности - взгляд с берегов Каспийского и Черного морей".

    Как сообщили Report в посольстве Румынии в Азербайджане, мероприятие пройдет в Университете АДА и будет приурочено к окончанию мандата посольства Румынии в Азербайджане в качестве контактного посольства НАТО.

    На мероприятии примут участие послы Румынии и Венгрии Дан Янку и Имре Ласлоцки, а также глава контактного офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью.

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