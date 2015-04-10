В Баку состоится конференция по кибербезопасности

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля в Университете АДА в Баку состоится конференция "Национальная безопасность в век информации". Как сообщает Report, конференция организована министерством иностранных дел Азербайджана и офисом координатора проектов ОБСЕ в Баку.

Ожидается, что в ней примут участие ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, координатор проектов ОБСЕ в Баку Алексис Шахтахтински, ряд глав дипломатических миссий, аккредитованных в Баку. Участники конференции обсудят вопросы кибербезопасности и укрепление сотрудничества в противодействии киберугрозам.