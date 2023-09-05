В Баку состоится конференция министров труда стран-членов ОИС

5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится в этом году в Баку.

5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится в этом году в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече с делегацией ОИС в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил успешный опыт сотрудничества Азербайджана за прошедший период с ОИС, а также с другими авторитетными структурами, объединяющими мусульманские страны. Было отмечено, что наша страна установила взаимовыгодные отношения с исламским миром, внесла важный вклад в укрепление исламской солидарности в мире.

Отмечено, что вторая конференция министров труда стран-членов ОИС также была организована в Баку. Было подчеркнуто, что в рамках данной конференции президент Ильхам Алиев инициировал создание Центра труда ОИС со штаб-квартирой в Баку, и эта инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

На встрече были обсуждены вопросы организации конференции, подписан соответствующий документ.