О нас

В Баку состоится конференция министров труда стран-членов ОИС

В Баку состоится конференция министров труда стран-членов ОИС 5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится в этом году в Баку.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 17:15
В Баку состоится конференция министров труда стран-членов ОИС

5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится в этом году в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече с делегацией ОИС в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил успешный опыт сотрудничества Азербайджана за прошедший период с ОИС, а также с другими авторитетными структурами, объединяющими мусульманские страны. Было отмечено, что наша страна установила взаимовыгодные отношения с исламским миром, внесла важный вклад в укрепление исламской солидарности в мире.

Отмечено, что вторая конференция министров труда стран-членов ОИС также была организована в Баку. Было подчеркнуто, что в рамках данной конференции президент Ильхам Алиев инициировал создание Центра труда ОИС со штаб-квартирой в Баку, и эта инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

На встрече были обсуждены вопросы организации конференции, подписан соответствующий документ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İƏT-ə üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin konfransı keçiriləcək

Самое важное

На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
На проектирование и строительство новой автомобильной дороги Губадлы–Лачын выделено 20 млн манатов
5 сентября 2023 г. 14:49
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений
5 сентября 2023 г. 11:56
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию
Расторгнуты трудовые договоры с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию
4 сентября 2023 г. 15:13
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
AОКП: Получив ответ, незамедлительно обеспечим доставку продовольствия груза жителям Ханкенди
4 сентября 2023 г. 13:56
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi