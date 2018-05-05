В Баку состоится годовое собрание аккредитованных в Азии послов Государства Палестина

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "В конце этого года мы планируем проведение в Баку годового собрания аккредитованных в Азии послов Государства Палестина".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил во время выступления на 45-й сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в городе Дакка.

"Считаю, что это создаст благоприятные возможности для обсуждения существующих проблем Палестинского народа и государства", - сказал Э.Мамедъяров.