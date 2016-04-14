В Баку состоится бизнес-форум ЕС-Азербайджан

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Мы придаем большое значение вопросу сотрудничества в сфере миграции между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Она также напомнила о подписанном соглашении между Азербайджаном и ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима, которое, по словам посла, демонстрирует заинтересованность двух сторон в том, чтобы упростить перемещение определенных групп людей.

"Я вижу большой потенциал в этом плане. ЕС - самый крупный торговый партнер и инвестор Азербайджана. Это то, что мы должны упростить для наших бизнесменов, чтобы они могли проводить встречи. В этом плане 17-18 мая мы планируем организовать бизнес форум ЕС-Азербайджан в Баку. Это будет важным мероприятием для того, чтобы рассмотреть, что мы можем сделать в направлении увеличения торговых связей и инвестиций между ЕС и Азербайджаном", - заключила дипломат.