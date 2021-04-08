В Баку соберутся ответственные лица по информации и медиа Тюркского совета

11 апреля делегации посетят освобожденный от оккупации азербайджанский город Агдам и Гянджу

10 апреля в Баку состоится 3-е собрание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский Совет).

Как передает Report, с целью подготовки к собранию 9 апреля состоится 8-е заседание Рабочей группы Тюркского Совета по сотрудничеству в сфере информации и медиа.

В собрании выступят председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежи Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства по информации и массовым коммуникациям Администрации президента Узбекистана Асаджон Хожаев, замминистра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, госсекретарь по политике безопасности министерства внешних связей и торговли Венгрии Петер Сзтарай, генсек Тюркского Совета Багадда Амрееев.

11 апреля делегации посетят освобожденный от оккупации азербайджанский город Агдам и Гянджу.