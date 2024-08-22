В Баку сегодня пройдет международная конференция на тему борьбы с неоколониализмом

Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены Бонэйра проведут сегодня в Баку международную конференцию, посвященную ситуации на острове Бонэйр, который является колонией Нидерландов.

Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены Бонэйра проведут сегодня в Баку международную конференцию, посвященную ситуации на острове Бонэйр, который является колонией Нидерландов.

Как сообщает Report , в конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонэйр через Генеральную Ассамблею ООН в Баку" примут участие представители борющегося против колониализма народа Бонэйра, а также официальные лица из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций, правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи по вопросам деколонизации.

Кроме того, на конференции будут присутствовать специальный представитель правительства Сент-Винсента и Гренадин, постоянный представитель Белиза при ООН, посланник ЮНИСЕФ по работе с молодежью, посол по работе с молодежью международной организации "Союз стран Карибского бассейна" (Карибское сообщество), председатель Постоянного форума ООН по вопросам африканских народов и другие высокопоставленные лица.

На конференции будут обсуждаться борьба народа Бонэйра за освобождение от колониального господства Нидерландов, а также работа, проводимая для вынесения проблемы на повестку дня соответствующих международных организаций.

Мероприятие пройдет накануне очень важного события для будущего народа Бонэйра. Через несколько недель после мероприятия планируется представление рядом государств в Генеральную Ассамблею ООН проекта резолюции о повторном включении острова в список территорий ООН, подлежащих деколонизации. Одна из главных целей нынешней конференции - получить поддержку международного сообщества по этой резолюции.

Проведение такого важного мероприятия в Азербайджане является наглядным примером того, что наша страна стала одним из мировых центров в области борьбы с колонизацией.