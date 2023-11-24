В Баку сегодня начинает работу Саммит, посвященный 25-й годовщине СПЕКА

В Баку сегодня начинает работу Саммит, посвященный 25-й годовщине СПЕКА - Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

В Баку сегодня начинает работу Саммит, посвященный 25-й годовщине СПЕКА - Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии.

Как сообщает Report , в мероприятии примут участие президенты стран-членов Программы и другие высокопоставленные официальные лица.

СПЕКА создана ООН в 1998 году. Программа является экономической платформой, стимулирующей устойчивое развитие экономики в странах Центральной Азии и укрепление их взаимосвязей. Странами-членами являются Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан.

Целью Программы является поддержка развития сотрудничества между государствами-членами и интеграции в мировую экономику.

В 2023 году в Программе председательствует Азербайджан. На прошедшей 23 ноября 18-й сессии руководящего совета СПЕКА в Баку председательство перешло к Таджикистану. 19-й саммит СПЕКА пройдет в следующем году в столице Таджикистана Душанбе.