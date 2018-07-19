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    В Баку с участием президентов проведен азербайджано-итальянский бизнес-форум

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку, в Центре Гейдара Алиева состоялся азербайджано-итальянский бизнес-форум.

    Как сообщает Report, в форуме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся в стране с официальным визитом президент Италии Серджо Маттарелла.

    На бизнес-форуме также присутствовали первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и дочь президента Италии Лаура Маттарелла.

    Президенты выступили на бизнес-форуме.

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