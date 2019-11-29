Очередное заседание совместной азербайджано-российской комиссии по демаркации пройдет в Баку

27-29 ноября этого года в Москве состоялось VIII заседание совместной азербайджано-российской комиссии по демаркации.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсудили вопросы продолжения процесса демаркации госграницы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвердили план работы комиссии на 2020 год и подписали протокол заседания.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Очередное заседание комиссии запланировано провести на территории Азербайджана. Время заседания будет согласовано по дипломатическим каналам.