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Очередное заседание совместной азербайджано-российской комиссии по демаркации пройдет в Баку

В Баку пройдет заседание совместной азербайджано-российской комиссии

27-29 ноября этого года в Москве состоялось VIII заседание совместной азербайджано-российской комиссии по демаркации. 

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсудили вопросы продолжения процесса демаркации госграницы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвердили план работы комиссии на 2020 год и подписали протокол заседания. 

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога. 

Очередное заседание комиссии запланировано провести на территории Азербайджана. Время заседания будет согласовано по дипломатическим каналам. 

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