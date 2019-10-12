В Баку пройдет заседание Совета по делам молодежи стран СНГ

14–15 ноября в Баку пройдет заседание Совета по делам молодежи государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.

В эти же даты в Баку также состоится финал Международного молодежного проекта "100 идей для СНГ".

Проект инициирован в 2013 году на заседании Совета по делам молодёжи государств - участников СНГ и направлен на привлечение молодежи этих стран к решению задач в перспективном инновационном развитии экономики государств - участников СНГ, развитию научно-инновационной и социально-экономической сфер.

Проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года с периодичностью раз в два года, состоит из двух этапов: национального (отборочного) и международного (финала). Участниками Проекта могут быть молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из государств – участников СНГ, представившие авторские проекты.