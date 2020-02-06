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В Баку сегодня пройдет внеочередное заседание глав МИД Тюркского совета

В Баку пройдет внеочередное заседание глав МИД Тюркского совета

Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Cовета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) откроется сегодня в Баку. 

Как сообщает Report, в нем примут участие главы МИД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Организация была создана 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане.

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