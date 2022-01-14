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В Баку состоялось мероприятие в честь 30-летия установления дипотношений Азербайджана и Турции

В Баку состоялось мероприятие в честь 30-летия установления дипотношений Азербайджана и Турции В Баку проводится мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.
Внешняя политика
14 января 2022 г. 11:44
В Баку состоялось мероприятие в честь 30-летия установления дипотношений Азербайджана и Турции

В Баку состоялось мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report, в министерстве иностранных дел Азербайджана была представлена фотовыставка, посвященная знаковым событиям сотрудничества двух стран.

На мероприятии выступил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Отметим, что сегодня исполняется 30 лет с установления азербайджано-турецких дипломатических отношений. Согласно заявлению МИД Турции: "Турция на протяжении последних 30 лет поддерживала дружественный и братский Азербайджан как в хорошие, так и в плохие времена: "Это в очередной раз подтвердила радость героической Азербайджанской армии после освобождения своих земель от оккупации в 44-дневной Отечественной войне. Мы сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые после Шушинской декларации от 15 июня 2021 года вышли на уровень союзнических".

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