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В Баку проведен "Саммит 2024 молодежной народной дипломатии"

В Баку проведен "Саммит 2024 молодежной народной дипломатии" В Баку проведено мероприятие под названием "Саммит 2024 молодежной народной дипломатии" при организации Центра Стратегии и Культурной Дипломатии (ЦСКД) Пакистана и при партнерстве Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского
Внешняя политика
4 марта 2024 г. 12:25
В Баку проведен Саммит 2024 молодежной народной дипломатии

В Баку проведено мероприятие под названием "Саммит 2024 молодежной народной дипломатии" при организации Центра Стратегии и Культурной Дипломатии (ЦСКД) Пакистана и при партнерстве Евразийского Регионального Центра Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС), инновационной платформы Education Hub (EduHub) и посольства Пакистана в Азербайджане.

Как сообщает Report, посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе в своем выступлении в качестве основного докладчика, рассказал о роли народной дипломатии в современном мире и поделился ценными предложениями с участниками.

И.о. директора ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Вусал Курбанов поприветствовав молодых участников, проинформировал их о проделанной организацией работе в этом направлении, представитель ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Чингиз Гасымзаде выступил с презентацией по теме этого саммита.

В работе саммита приняли участие более 15 иностранных представителей молодежи из 10 стран.

Участники мероприятия поделились мнениями о перспективах будущего диалога и сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоBaku hosts Young Public Diplomacy Summit 2024
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Gənclərin Xalq Diplomatiyası Sammiti-2024” keçirilib

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