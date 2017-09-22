Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку прошло мероприятие, приуроченное к годовщине начала ирано-иракской войны, которое в Иране называется как "Начало славной недели".

Как сообщает Report, вначале была зачитана молитва в память о погибших во время войны. После этого прозвучали гимны Азербайджана и Ирана.

Выступивший на мероприятии военный атташе посольства Ирана, полковник Али Сейфи сказал, что за 8 лет войны Иран сумел противостоять захватчикам и защитить свою свободу. По его словам, война позволила сохранить стабильность в регионе.

В конце А.Сейфи пожелал, чтобы во всех странах мира, особенно в соседних с Ираном странах, в том числе и в Азербайджане, были мир и процветание.

В конце был представлен видеоролик, посвящённый ирано-иракской войне.