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    В Баку прошло мероприятие, приуроченное к годовщине начала ирано-иракской войны

    Военный атташе посольства Ирана: За 8 лет войны Иран сумел противостоять захватчикам и защитить свою свободу

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Баку прошло мероприятие, приуроченное к годовщине начала ирано-иракской войны, которое в Иране называется как "Начало славной недели".

    Как сообщает Report, вначале была зачитана молитва в память о погибших во время войны. После этого прозвучали гимны Азербайджана и Ирана.

    Выступивший на мероприятии военный атташе посольства Ирана, полковник Али Сейфи сказал, что за 8 лет войны Иран сумел противостоять захватчикам и защитить свою свободу. По его словам, война позволила сохранить стабильность в регионе.

    В конце А.Сейфи пожелал, чтобы во всех странах мира, особенно в соседних с Ираном странах, в том числе и в Азербайджане, были мир и процветание.

    В конце был представлен видеоролик, посвящённый ирано-иракской войне. 

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