В Баку прошло 30-е заседание Координационного совета СНГ по правительственной связи

17 октября в Баку прошло 30-е заседание Координационного совета государств-участниц Содружества независимых государств по правительственной связи.

17 октября в Баку прошло 30-е заседание Координационного совета государств-участниц Содружества независимых государств по правительственной связи.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие делегации по услугам шифрования и закрытой связи органов спецслужбы стран СНГ.

30-е заседание прошло под председательством Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. Мероприятие открыл вступительным словом начальник Госслужбы генерал-лейтенант Ильгар Мусаев.

Участники заседания обсудили приобретенный опыт в области правительственных, закрытых и специальных систем связи, средств шифрования, внедрение научно-технических достижений, расширение межгосударственного сотрудничества, подготовку кадров соответствующей квалификации и другие вопросы.

В ходе 30-го заседания Координационного совета путем голосования были избраны заместитель председателя и председатель аппарата совета, по итогам заседания был подписан протокол.