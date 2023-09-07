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В Баку прошли международные учения “Баку 2023” с участием стран-членов ОТГ

В Баку прошли международные учения “Баку 2023” с участием стран-членов ОТГ При организационной поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики на территории Бакинского международного морского торгового порта, расположенного в поселке Алят Гарадагского района города Баку, состоялись международны
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 18:08
В Баку прошли международные учения “Баку 2023” с участием стран-членов ОТГ

При организационной поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана на территории Бакинского международного морского торгового порта, расположенного в поселке Алят Гарадагского района города Баку, состоялись международные учения “Баку 2023” с участием спасательных сил и средств, принадлежащих структурам, ответственным за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов организации турецких государств (ОТГ).

Как сообщает Report, всего в учениях приняли участие 8 вертолетов и 1 самолет-амфибия, 245 единиц техники специального назначения, 6 специально обученных собак и 1180 человек живой силы соответствующих структур стран ОТГ. Также в учениях наряду с МЧС Азербайджана приняли участие силы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями, береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, Азербайджанских железных дорог и Бакинского международного морского торгового порта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin iştirakı ilə “Bakı 2023” Beynəlxalq təlimi keçirilib

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