В Баку прошли консульские консультации между Азербайджаном и Украиной

В Баку прошли консульские консультации между Азербайджаном и Украиной

В Баку состоялся седьмой раунд консульских консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, азербайджанскую делегацию возглавил начальник консульского управления МИД Эмиль Сафаров, украинскую — глава департамента консульской службы МИД Украины Владислав Каневский.

На встрече присутствовали представители Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции, науки и образования, Государственного комитета по работе с диаспорой, Государственной миграционной службы, а также сотрудники посольств обеих стран.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы консульского сотрудничества, возможности расширения договорно-правовой базы, вопросы защиты прав и законных интересов граждан, внедрение цифровых решений в консульской сфере, а также обменялись опытом в области визово-миграционной политики.

По итогам консультаций был подписан итоговый протокол.