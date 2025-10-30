В Баку прошли консульские консультации между Азербайджаном и Беларусью

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 30 октября, 2025
    • 21:39
    В Баку прошли очередные консульские консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Беларуси.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    От азербайджанской стороны консультации возглавил начальник консульского управления МИД Азербайджана Эмиль Сафаров, от белорусской - начальник главного консульского управления МИД Беларуси Андрей Вячеславович Кожан.

    В консультациях приняли участие ответственные сотрудники внешнеполитических ведомств обеих стран, представители Министерства внутренних дел Азербайджана, Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, Государственной миграционной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, а также сотрудники МИД Беларуси и посольства этой страны в Азербайджане.

    В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в консульской сфере, а также возможности расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

    По итогам обсуждений был подписан соответствующий протокол.

    Azərbaycan və Belarus XİN-ləri arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib

