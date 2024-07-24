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В Баку прошла встреча председателей Конституционных судов Азербайджана и Турции

В Баку прошла встреча председателей Конституционных судов Азербайджана и Турции В Баку прошла встреча председателей Конституционных судов Азербайджана и Турции
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 17:33
В Баку прошла встреча председателей Конституционных судов Азербайджана и Турции

В Баку прошла встреча председателей Конституционных судов Азербайджана и Турции Фархада Абдуллаева и Кадира Озкая.

Как сообщили Report в Конституционном суде Азербайджана, встреча состоялась в рамках визита турецкой делегации в Азербайджан.

В ходе встречи Абдуллаев подчеркнул, что отношения между двумя братскими странами постоянно развиваются благодаря успешной политике лидеров двух стран – Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, стратегическое сотрудничество двух братских стран обладает огромным геополитическим и экономическим потенциалом, и направлено на обеспечение мира и безопасности в регионе. Он также выразил удовлетворение развитием сотрудничества между Баку и Анкарой в том числе и в судебно-правовой сфере.

В ходе встречи был проведен широкий обмен мнениями по различным вопросам, обсуждена судебно-правовая практика и правовые вопросы.

По окончании встречи гости ознакомились со зданием Конституционного суда.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin Konstitusiya məhkəmələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

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