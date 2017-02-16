В Баку прошла встреча начальников генштабов РФ и США

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Начальники генштабов России и США на встрече в Баку договорились о совместных мерах по снижению напряженности, предотвращению рисков возникновения инцидентов.

Как передает Report, об этом говорится в информации минобороны РФ.

"Определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов", - сказано в сообщении.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд также "обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира", - говорится в сообщении.

"Достигнута договоренность о продолжении контактов", - информирует минобороны.