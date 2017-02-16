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    В Баку прошла встреча начальников генштабов РФ и США

    Генерал Джозеф Данфорд и генерал армии Валерий Герасимов договорились о работе по снижению напряженности

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Начальники генштабов России и США на встрече в Баку договорились о совместных мерах по снижению напряженности, предотвращению рисков возникновения инцидентов.

    Как передает Report, об этом говорится в информации минобороны РФ.

    "Определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов", - сказано в сообщении.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд также "обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира", - говорится в сообщении.

    "Достигнута договоренность о продолжении контактов", - информирует минобороны.

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