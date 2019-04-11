Завершен первый этап проекта COVCHEG, призванного поддержать биоразнообразие Азербайджана

В Баку прошла пресс-конференция по итогам первого этапа проекта "COVCHEG", передает Report.

По словам координатора программы Slow Food Анны Канчиевой, цель проекта Covcheg - поддержать диверсификацию экономики Азербайджана, помогая мелким предпринимателям в регионе Большого Кавказа.

"Наличие различных почвенно-климатических зон по всему Азербайджану создает условия для разнообразия генетических ресурсов растений и видов животных. Первая фаза этого проекта заложила основу для инвентаризации традиционных продуктов, пород и пищевых продуктов и их более широких методов производства и обработки",- сказала она.

Проект Covcheg финансируется Slow Food (Италия), Общественным объединением по защите животных и Национальной ассоциацией сельских муниципалитетов Азербайджана при поддержке Представительства ЕС в Азербайджане.

Глава Представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас заявил, что партнерские отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном развиваются день ото дня.

"Новое соглашение, с которым мы имеем дело, также свидетельствует об этом. Оно охватит все сферы",- подчеркнул дипломат.

По его словам, реализация проекта COVCHEG призвана способствовать развитию регионов Азербайджана. Проект был запущен в сентябре 2018 года и продлится до августа 2021 года.

Как сообщил председатель общественного объединения защиты животных Азер Гасымов, проект реализуется в 5 регионах Азербайджана - Габала, Исмаиллы, Гах, Шеки, Шамаха.

COVCHEG поддерживает общественные инициативы и создание рабочих мест в cфере сельского хозяйства в Азербайджане.

В первые шесть месяцев проекта было проведено картирование местных продуктов в пяти пилотных районах путем ознакомления на местах, аналитических исследований и встреч с заинтересованными сторонами.

В результате было идентифицировано около 40 продуктов: местные сорта овощей и фруктов, а также их традиционные методы обработки, сладости ручной работы, продукты животного происхождения, местные сорта винограда и многое другое.