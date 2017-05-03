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    В Баку прошла первая встреча бизнес-партнеров ОАЭ-Азербайджан

    Участники высоко оценили результаты 6-го заседания совместной межправительственной комиссии ОАЭ-Азербайджан

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Мухаммед Ахмед аль-Губайси провел первую встречу бизнес-партнеров ОАЭ-Азербайджан.

    Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, на встрече участвовали главы и представители различных компаний из Азербайджана и ОАЭ. Обсуждены вопросы взаимных инвестиций, экспорт и импорт товаров, налаживания авиасообщения и т.д.

    Посол отметил усилия глав двух государств для развития политических и экономических отношений между странами.

    Участники высоко оценили результаты 6-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, прошедшей в Дубае на прошлой неделе.

    В конце встречи посол вручил "Сертификат партнерства" участникам мероприятия. Было принято решение проводить такие мероприятия на постоянной основе.

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