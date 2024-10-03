В Баку прошла международная конференция "Французская политика неоколониализма в Африке"

В Баку прошла международная конференция "Французская политика неоколониализма в Африке", организованная при поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ).

В Баку прошла международная конференция "Французская политика неоколониализма в Африке", организованная при поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ).

Как сообщает Report, мероприятие собрало участников из ряда африканских стран, таких как Сенегал, Буркина-Фасо, Камерун, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Мавритания, Зимбабве, Нигер, а также представителей острова Майотта.

Конференция была направлена на обсуждение актуальных вопросов неоколониальной политики Франции в Африке и ее влияния на социально-экономическое развитие этих государств.

В рамках мероприятия состоялись три панельные дискуссии, на которых участники делились своим опытом, обсуждали пути борьбы с последствиями колониализма и акцентировали необходимость международного сотрудничества для укрепления позиций африканских стран в глобальной политике.

Особое внимание было уделено теме суверенитета, которая, как отмечалось, остается одной из центральных для африканских государств, учитывая их колониальное прошлое.

Модераторы и участники подчеркивали, что международные акторы могут сыграть важную роль в достижении полного суверенитета стран Африки. Отмечалось, что несмотря на богатство природных ресурсов и потенциал для развития, Африка продолжает сталкиваться с препятствиями на пути к экономической независимости.

Участники международной конференции подчеркивали важность и продуктивность деятельности Бакинской инициативной группы в борьбе с колониальной политикой Франции и ряда других стран.

В завершении участникам был продемонстрировал краткий фильм о деятельности БИГ за текущий год.