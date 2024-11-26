В Баку прошла конференция, приуроченная к 30-летию сотрудничества Азербайджана с НАТО

09:35

В Баку прошла научно-практическая конференция, посвященная 30-летию присоединения Азербайджана к Рамочному документу программы НАТО "Партнерство ради мира".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие начальник управления военно-политических вопросов МИД Азербайджана Анар Муталлимов, помощник заместителя генерального секретаря НАТО по операциям Бурджу Сан, представители академических кругов по соответствующим направлениям из зарубежных стран, аналитики, а также представители местных государственных учреждений и соответствующих образовательных учреждений.

На конференции обсуждались история партнерства Азербайджана с Альянсом, текущее состояние и перспективы на будущее, достижения программы "Партнерство ради мира", вклад страны в операции по поддержанию мира под руководством НАТО и обеспечение энергетической безопасности в европейском регионе.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, связанным с партнерством Азербайджана с НАТО.