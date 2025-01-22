В Баку прошла конференция по случаю объявления 2025 года Международным годом мира и доверия

В посольстве Туркменистана в Азербайджане была проведена конференция, посвященная объявлению 2025 года Международным годом мира и доверия.
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Участники рассказали об истории и значении постоянного нейтралитета Туркменистана. В своем выступлении посол Гурбанмаммет Эльясов рассказал о Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия для осуществления предлагаемых страной нескольких конкретных мер и мероприятий.
Участники мероприятия также были проинформированы о подготовке к проведению крупного международного форума в декабре 2025 года в городе Ашхабаде, посвященного Международному дню нейтралитета и 30-летнему юбилею Постоянного нейтралитета Туркменистана. В конце мероприятия участники выразили благодарность Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (парламент), а также президенту Туркменистана.