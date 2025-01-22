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В Баку прошла конференция по случаю объявления 2025 года Международным годом мира и доверия

В Баку прошла конференция по случаю объявления 2025 года Международным годом мира и доверия В посольстве Туркменистана в Азербайджане была проведена конференция, посвященная объявлению 2025 года Международным годом мира и доверия.
Внешняя политика
22 января 2025 г. 21:22

В посольстве Туркменистана в Азербайджане была проведена конференция, посвященная объявлению 2025 года Международным годом мира и доверия.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие научные деятели Национальной академии наук Азербайджана, представители местных средств массовой информации, граждане Туркменистана, а также туркменские студенты, обучающиеся в Азербайджане.

Участники рассказали об истории и значении постоянного нейтралитета Туркменистана. В своем выступлении посол Гурбанмаммет Эльясов рассказал о Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия для осуществления предлагаемых страной нескольких конкретных мер и мероприятий.

Участники мероприятия также были проинформированы о подготовке к проведению крупного международного форума в декабре 2025 года в городе Ашхабаде, посвященного Международному дню нейтралитета и 30-летнему юбилею Постоянного нейтралитета Туркменистана. В конце мероприятия участники выразили благодарность Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (парламент), а также президенту Туркменистана.

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