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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Баку прошла конференция по итогам проекта "Повышение эффективной деятельности судов Азербайджана", сообщает Report.

По словам главы бакинского офиса Совета Европы Драганы Филипович, проект проводился с 2015 года в сотрудничестве с азербайджанскими органами власти.

"Проект был профинансирован Евросоюзом и реализован Советом Европы в рамках программы "Восточное партнерство" в сотрудничестве с Еврокомиссией по повышению эффективности деятельности судов, созданной в 2014 году", - заявила Д. Филипович.

Она отметила, что целью проекта является обеспечение проведения демократических реформ в судебных органах и повышение эффективности справедливых судов Азербайджана в соответствии с европейскими стандартами.

"В рамках проекта были проведены ряд многочисленных тренингов, опросы среди пользователей судов по итогам проекта. Проект был выполнен во взаимодействии с пятью пилотными судами. Считаю, что проект завершился успешно. Мы рассматриваем новые возможности сотрудничества и Совет Европы всегда готов к ним", - добавила она.

Целью проекта было оказание поддержки Азербайджану в вопросе повышения эффективности работы судебной системы. К проекту привлекались специалисты Академии юстиции Азербайджана, проводились тренинги для местных судей.