Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Баку прошла конференция "Объединение против оккупации исламского мира и экстремизма", посвященная Международному дню Гудса.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано культурным центром Ирана в Азербайджане.

Выступивший на мероприятии директор культурного центра Ибрагим Ибрагим рассказал о проблеме Палестины, отметив, что мусульман вынудили покинуть свои родные края, точно также, "как это было с азербайджанцами в Карабахе".

Он также рассказал о поддержке Израилю со стороны ведущих западных стран, в результате чего Палестина находится под контролем Израиля: "Давайте молиться, чтобы были освобождены все оккупированные земли, в том числе и Карабах, чтобы смогли в один день праздновать день освобождения Карабаха".

Представитель Управления мусульман Кавказа гаджи Алирза Гафаров отметил, что День Гудса является днем единения всех мусульман. Он выступил в защиту невинных людей в мусульманских странах, в том числе в Азербайджане, где армяне совершили зверства против азербайджанцев.

Далее выступили остальные участники конференции, после чего был дан ужин (ифтар).