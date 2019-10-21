​В Баку прошел конкурс, посвященный Всемирному дню Хлеба

Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни, – это, конечно же, хлеб. Поэтому неудивительно, что у него и есть свой праздник – Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября.

Как сообщает Report, праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства. Кстати, к этому же событию приурочен и ещё один праздник – Всемирный день продовольствия.

Конкурс хлеба, посвященный Всемирному дню хлеба, прошел в отеле Midtown Baku при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций.

Основной целью конкурса была демонстрация способностей и навыков азербайджанских женщин в приготовлении хлеба в домашних условиях, а также возможность поделиться своим опытом и подчеркнуть важность хлеба.

После оценки шедевров от известных шеф-поваров и рестораторов все участники получили ценные подарки от спонсоров, а первые три победителя получили обещанные денежные призы.