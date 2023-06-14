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В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности

В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности правительств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Внешняя политика
14 июня 2023 г. 14:59
В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности

В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности правительств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report, мероприятие прошло при совместной организации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте и Министерства по делам кабинета министров ОАЭ.

Форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошел на тему "Начало новой эры управления: Изучение взаимосвязи между государственной службой, конкурентоспособностью и устойчивым развитием".

В нем приняли участие более 200 представителей местных структур, частных компаний и дипломатических представительств, аккредитованных в нашей стране.

В мероприятии выступили председатель Госагентства Ульви Мехтиев, министр по делам кабинета министров ОАЭ Мохаммад Аль Гергави, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

В завершение министру по делам кабинета министров ОАЭ была вручена медаль Азербайджанской Республики "За эффективное сотрудничество со Службой ASAN".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan–BƏƏ Hökumət İnnovasiyası və Rəqabətlilik Forumu keçirilib

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