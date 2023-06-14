В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности

В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности правительств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В Баку прошел Форум инноваций и конкурентоспособности правительств Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report, мероприятие прошло при совместной организации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте и Министерства по делам кабинета министров ОАЭ.

Форум, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошел на тему "Начало новой эры управления: Изучение взаимосвязи между государственной службой, конкурентоспособностью и устойчивым развитием".

В нем приняли участие более 200 представителей местных структур, частных компаний и дипломатических представительств, аккредитованных в нашей стране.

В мероприятии выступили председатель Госагентства Ульви Мехтиев, министр по делам кабинета министров ОАЭ Мохаммад Аль Гергави, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

В завершение министру по делам кабинета министров ОАЭ была вручена медаль Азербайджанской Республики "За эффективное сотрудничество со Службой ASAN".